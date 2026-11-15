Bursa Büyükşehir Belediyesinin evlilik desteği başvuruları başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ilk evliliklerini yapacak çiftlere yönelik hayata geçirdiği "Evlilik Desteği" uygulaması için başvurular, 16 Kasım'da alınmaya başlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan ve 2026-2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyon belgesi doğrultusunda gençlere yönelik desteklerini artıran Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine "Eğitim Desteği", vatani görevini yapmaya hazırlanan gençlere "Asker Harçlığı" ve yeni evlenecek çiftlere "Evlilik Desteği" sağlıyor.

Bu kapsamda, ilk evliliklerini yapacak vatandaşlara ve yetim ve öksüz kızlara yönelik bir defaya mahsus verilecek evlilik desteği için başvurular, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

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Başvurular, belediyenin internet sitesinden çevrim içi yapılabilecek.

Destekten yararlanabilmek için başvuru sahibi ve eşinin Bursa'da ikamet etmesi, çiftin 30 yaşını doldurmamış olması, ilk evliliklerini yapıyor olmaları ve başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartları aranacak.

Resmi nikahın ardından evlilik cüzdanıyla yapılabilecek başvuruların, nikah tarihinden itibaren 6 ay içinde tamamlanması gerekecek. 1 Kasım 2026'dan sonra evlenen çiftler de destekten yararlanabilecek.

Ön başvuruların ardından yapılan incelemelerin sonuçları, başvuru sahiplerine SMS yoluyla bildirilecek.

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Başvurusu onaylanan çiftlerin, Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programına katılması gerekecek. Davet edilmelerine rağmen programa üç kez katılmayan çiftler destekten yararlanamayacak.