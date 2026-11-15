Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa Büyükşehir Belediyesinin evlilik desteği başvuruları başlıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin evlilik desteği başvuruları başlıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin ilk evliliklerini yapacak çiftlere yönelik hayata geçirdiği "Evlilik Desteği" uygulaması için başvurular, 16 Kasım'da alınmaya başlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Bursa Büyükşehir Belediyesinin evlilik desteği başvuruları başlıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin ilk evliliklerini yapacak çiftlere yönelik hayata geçirdiği "Evlilik Desteği" uygulaması için başvurular, 16 Kasım'da alınmaya başlanacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan ve 2026-2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyon belgesi doğrultusunda gençlere yönelik desteklerini artıran Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine "Eğitim Desteği", vatani görevini yapmaya hazırlanan gençlere "Asker Harçlığı" ve yeni evlenecek çiftlere "Evlilik Desteği" sağlıyor.

        Bu kapsamda, ilk evliliklerini yapacak vatandaşlara ve yetim ve öksüz kızlara yönelik bir defaya mahsus verilecek evlilik desteği için başvurular, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

        REKLAM

        Başvurular, belediyenin internet sitesinden çevrim içi yapılabilecek.

        Destekten yararlanabilmek için başvuru sahibi ve eşinin Bursa'da ikamet etmesi, çiftin 30 yaşını doldurmamış olması, ilk evliliklerini yapıyor olmaları ve başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartları aranacak.

        Resmi nikahın ardından evlilik cüzdanıyla yapılabilecek başvuruların, nikah tarihinden itibaren 6 ay içinde tamamlanması gerekecek. 1 Kasım 2026'dan sonra evlenen çiftler de destekten yararlanabilecek.

        Ön başvuruların ardından yapılan incelemelerin sonuçları, başvuru sahiplerine SMS yoluyla bildirilecek.

        REKLAM

        Başvurusu onaylanan çiftlerin, Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programına katılması gerekecek. Davet edilmelerine rağmen programa üç kez katılmayan çiftler destekten yararlanamayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi

        Benzer Haberler

        Evlilik desteği başvuruları başlıyor
        Evlilik desteği başvuruları başlıyor
        14 yıllık kayıp dosyasında, üst çene kemiği her şeyi ortaya çıkardı Yakalan...
        14 yıllık kayıp dosyasında, üst çene kemiği her şeyi ortaya çıkardı Yakalan...
        Bursa'da kamp sandalyesi izdihamı: Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı
        Bursa'da kamp sandalyesi izdihamı: Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı
        Yaşama 850 gramla başlayan Kerem bebek 1,5 yaşında
        Yaşama 850 gramla başlayan Kerem bebek 1,5 yaşında
        Kazada hava yastığı açılmayan 'akıllı' araç için tazminat davası
        Kazada hava yastığı açılmayan 'akıllı' araç için tazminat davası
        Bursa'da 2012 yılında işlenen cinayet aydınlatıldı
        Bursa'da 2012 yılında işlenen cinayet aydınlatıldı