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        Aktopraklık'ta ilk yerleşik toplulukların tarihi ele alındı

        Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 8. Aktopraklık Arkeoloji Söyleşisi'nde, Kuzey Mezopotamya'dan Marmara Bölgesi'ne uzanan ilk yerleşik toplulukların tarihsel gelişimi anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Aktopraklık'ta ilk yerleşik toplulukların tarihi ele alındı

        Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 8. Aktopraklık Arkeoloji Söyleşisi'nde, Kuzey Mezopotamya'dan Marmara Bölgesi'ne uzanan ilk yerleşik toplulukların tarihsel gelişimi anlatıldı.

        Bursa büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğünce Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta gerçekleştirilen söyleşiye, Prof. Dr. A. Tuba Ökse konuk oldu.

        Yaklaşık 12 bin yıl önce avcı ve toplayıcı toplulukların yerleşik yaşama geçiş sürecinin ele alındığı söyleşide, besin üretimine yönelik ilk adımların insanların yaşam biçimleri, toplumsal örgütlenmeleri ve çevreyle ilişkileri üzerindeki etkileri değerlendirildi.

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        Kuzey Mezopotamya'dan Anadolu'ya, Ege Bölgesi'ne ve Balkanlar'a uzanan yerleşik yaşam süreci, arkeolojik bulgular ve bilimsel veriler ışığında aktarıldı.

        Programda katılımcılara, ilk yerleşik toplulukların yaşam biçimleri, besin üretiminin ortaya çıkışı ve bu dönüşümün Anadolu tarihindeki etkileri hakkında bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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