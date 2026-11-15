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        Aktopraklık'ta ilk yerleşik toplulukların tarihine yolculuk

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Aktopraklık Arkeoloji Söyleşisi'nde, Kuzey Mezopotamya'dan Marmara Bölgesi'ne uzanan ilk yerleşik toplulukların tarihi yolculuğu ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Aktopraklık'ta ilk yerleşik toplulukların tarihine yolculuk

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Aktopraklık Arkeoloji Söyleşisi'nde, Kuzey Mezopotamya'dan Marmara Bölgesi'ne uzanan ilk yerleşik toplulukların tarihi yolculuğu ele alındı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen söyleşi, Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta düzenlendi. Prof. Dr. A. Tuba Ökse'nin konuk olduğu programda, yaklaşık 12 bin yıl önce avcı ve toplayıcı toplulukların yerleşik yaşama geçiş süreci değerlendirildi.

        Söyleşide, besin üretimine yönelik ilk adımların atılmasıyla insanların yaşam biçimlerinde, toplumsal örgütlenmelerinde ve çevreyle ilişkilerinde yaşanan değişimler anlatıldı. Kuzey Mezopotamya'dan Anadolu'ya, Ege Bölgesi'ne ve Balkanlar'a uzanan yerleşik yaşam süreci, arkeolojik ve bilimsel veriler ışığında ele alındı.

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        Söyleşide katılımcılar, ilk yerleşik toplulukların yaşam biçimleri, besin üretiminin ortaya çıkışı ve bu dönüşümün Anadolu tarihine etkileri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

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