Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bursa'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Bursa'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        M.M.A. (25) idaresindeki 07 AGV 373 plakalı hafif ticari araç, Bursa-Balıkesir kara yolunun 55. kilometresindeki Seyran Köyü Köprüsü mevkisinde Z.A. yönetimindeki 45 BAB 682 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.M.A. ile araçtaki E.Y. (24), E.S.U. (19) ve Sudenaz Yiğit (20), sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Sudenaz Yiğit, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        REKLAM

        Yiğit'in Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojileri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!

        Benzer Haberler

        Tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Nörolojik hastalıklar kabusunuz olmasın
        Nörolojik hastalıklar kabusunuz olmasın
        BUMEV'den BUÜ'lü öğrencilere burs desteği
        BUMEV'den BUÜ'lü öğrencilere burs desteği
        Aktopraklık'ta ilk yerleşik toplulukların tarihine yolculuk
        Aktopraklık'ta ilk yerleşik toplulukların tarihine yolculuk
        Bursa Felsefe Buluşmaları'nda 'hakikat ve algı' konuşuldu
        Bursa Felsefe Buluşmaları'nda 'hakikat ve algı' konuşuldu
        Hafif ticari araç, TIR'a çarptı; üniversiteli Sude öldü, 3 yaralı
        Hafif ticari araç, TIR'a çarptı; üniversiteli Sude öldü, 3 yaralı