Bursa'da düğün salonunda kavga: 2 yaralı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde düğün salonunda çıkan kavgada 2 kişi darp neticesinde yaralandı.

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün sırasında gençler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, darbedilen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.