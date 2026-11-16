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        Bursa'da gürültü yapan gruba polis müdahalesi

        Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde alkol alarak yüksek sesle müzik açan ve çevredeki vatandaşları rahatsız eden gruba polis ekipleri müdahale etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 00:10 Güncelleme:
        Bursa'da gürültü yapan gruba polis müdahalesi

        Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde alkol alarak yüksek sesle müzik açan ve çevredeki vatandaşları rahatsız eden gruba polis ekipleri müdahale etti.

        Olay, Millet Mahallesi'nde bulunan Sağlıklı Yaşam Parkı çevresinde meydana geldi. İddiaya göre park çevresinde bir araya gelen grup, alkol alarak yüksek sesle müzik açtı. Gece saatlerinde yaşanan gürültü nedeniyle çevredeki vatandaşlar rahatsız olurken, durumun bildirilmesi üzerine trafik polisleri bölgeye sevk edildi. Polis ekibinin megafonla hatalı şekilde park eden sürücüleri uyardığı anlar kameraya yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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