Osmangazi'de çocuklara çevre bilinci aşılanıyor Geleceğin çevre dostu nesilleri Osmangazi'de yetişiyor

Gelecek nesillerde çevre bilincini oluşturmak ve doğayı koruma konusunda farkındalık kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, kreşlerde eğitim gören çocukları çevre konusunda bilinçlendiriyor.

Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından Zübeyde Ana Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik çevre eğitimi düzenlendi. Çocukların yaş gruplarına uygun, eğitici ve bilgilendirici bir anlatımla gerçekleştirilen eğitimde; atıkların geri dönüşüm süreçleri, çöplerin kaynağında ayrıştırılması, ufkunun temiz tutulması ve iklim değişikliği gibi konular ele alındı. Günlük yaşamda çevreyi korumak adına yapılabilecekler hakkında bilgi verilen çocuklara, doğal kaynakların bilinçli kullanılması ve geri dönüşümün önemi de anlatıldı. Eğitim boyunca çevreyi korumanın küçük yaşlarda kazanılan alışkanlıklarla mümkün olduğuna dikkat çekilirken, minik öğrenciler öğrendiklerini kendi cümleleriyle ifade etti.

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Çevreyi temiz tutacaklarını, çöplerini doğru şekilde ayrıştıracaklarını ve doğayı korumak için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini dile getiren çocuklar, verdikleri anlamlı mesajlarla çevre duyarlılıklarını ortaya koydu.

Eğitimler tüm hızıyla devam edecek

Çocuklara yönelik çevre eğitimlerinin büyük önem taşıdığını belirten Osmangazi Belediyesi Çevre Eğitmeni Gürkan Balkır, "Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak çocuklarımıza, kreşlerimize çok önem veriyoruz. Bu konu, Osmangazi Belediyesi olarak bizim için çok önemli. Belediye Başkanımız Erkan Aydın, çevre eğitimlerine ve çocuklarımızın bilinçlenmesine büyük önem veriyor. Kreşlerimizden OSMEK kurslarımıza kadar ilçemizde çevre eğitimlerimize tüm hızımızla devam ediyoruz" diye konuştu.