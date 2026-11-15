Bursa'da ATV sürücüsü ters şeritte böyle ilerledi

Bursa’da ATV sürücüsünün ters şeride girerek trafikte ilerlemesi dikkat çekti. Tehlikeli yolculuk, trafikteki diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ATV sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle ters şeride girdi. Bir süre boyunca ters yönde ilerleyen sürücü, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Sürücünün ters yönde ilerlediği anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.