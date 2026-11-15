Bursa'da ATV sürücüsü ters şeritte böyle ilerledi
Bursa'da ATV sürücüsünün ters şeride girerek trafikte ilerlemesi dikkat çekti. Tehlikeli yolculuk, trafikteki diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.
Bursa’da ATV sürücüsünün ters şeride girerek trafikte ilerlemesi dikkat çekti. Tehlikeli yolculuk, trafikteki diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ATV sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle ters şeride girdi. Bir süre boyunca ters yönde ilerleyen sürücü, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Sürücünün ters yönde ilerlediği anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.