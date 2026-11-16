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        Anlaşamadığı komşusundan kurtulmanın hayrına lokma dağıttı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kebapçı işletmecisi, 4 yıl boyunca sorun yaşadığı komşu işletmecisinden kurtulunca 500 kişilik lokma dağıtarak hayır yaptı. Lokma aracının önüne astırdığı yazı ise görenleri hayrete düşürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Anlaşamadığı komşusundan kurtulmanın hayrına lokma dağıttı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kebapçı işletmecisi, 4 yıl boyunca sorun yaşadığı komşu işletmecisinden kurtulunca 500 kişilik lokma dağıtarak hayır yaptı. Lokma aracının önüne astırdığı yazı ise görenleri hayrete düşürdü.

        İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi'nde 4 yıl boyunca kebapçılık yapan 27 yaşındaki Yasin Yıldırım, komşu işletmecisi kıraathane sahibiyle park tartışmaları ve benzeri nedenlerle sık sık sorun yaşadı. Yaşadığı sıkıntıların ardından işletmesini kapatarak seyyar hizmet vermeye başlayan Yıldırım, komşusuyla yaşadığı sorunların sona ermesinin ardından ilginç bir hayır yapmaya karar verdi.

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        Yıldırım, İnegöl'ün merkezinde bulunan İshakpaşa Camii önünde 500 kişilik lokma dağıttırdı. Ancak lokma dağıtımını ilginç hale getiren detay, aracın önüne asılan tabela oldu.

        Lokma aracına, Yıldırım'ın eski komşusundan kurtulması hayrına ikram olduğunu belirten bir tabela asıldı. Yazıyı gören vatandaşlar hayret ederken, olay çevrede ilgi çekti.

        Yaşadıklarını anlatan Yasin Yıldırım, komşusuyla uzun süre sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Sıkıntılarımız vardı komşumuzla. Biz de ondan sonra o sıkıntılardan kurtulduk. Bir dua ettim, inşallah kurtuluruz diye. Sonra hayır lokması dağıtma kararı aldım. Hem hayır olsun hem de insanlar lokmayı, sokak lezzetlerini seviyor. Kendim de zaten senelerdir kebapçılık işiyle uğraşıyorum. Komşumla problem yaşadım, evet doğru. Dedik böyle bir hatıra, tatlı bir hatıra kalsın bize" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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