İnegöl'de iki araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Emin sokak ile Demirel sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.
Emin sokakta seyreden sürücü Aykut A. Yönetimindeki 34 BDY 220 plakalı otomobil, Demirel sokaktan çıkan sürücü Muharrem S.(56) yönetimindeki 16 KP 563 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu hafif ticari araçtaki yolcular Nurgül S.(52) ve Emine S.(76) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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