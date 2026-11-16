İnegöl'de iki araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Emin sokakta seyreden sürücü Aykut A. Yönetimindeki 34 BDY 220 plakalı otomobil, Demirel sokaktan çıkan sürücü Muharrem S.(56) yönetimindeki 16 KP 563 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu hafif ticari araçtaki yolcular Nurgül S.(52) ve Emine S.(76) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

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