Bursa'da "700 Yılın Değerleri Karakalem Portre Sergisi" açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında "700 Yılın Değerleri Karakalem Portre Sergisi" açıldı.

Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'ndeki açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Abdullah Damar, Bursa'nın 7 asır boyunca yalnızca siyasi ve ekonomik açıdan değil, sanatın, edebiyatın, düşüncenin ve kültürün de en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Sergide kentin tarihinde ve kültürel hafızasında iz bırakmış 47 değerli ismin karakalem portreleri aracılığıyla yeniden hatırlandığını ve farklı dönemler arasında bir bağ kurmanın amaçlandığını belirten Damar, şunları kaydetti:

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"Serginin hazırlanmasında emeği geçen çizerlerimiz Selin Yıldız ve Şah Yusuf Toprak başta olmak üzere katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bursa'nın geçmişini bugüne taşıyan bu buluşmanın kentimizin kültürel belleğine değerli bir katkı sunmasını diliyor, sergimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından çizerler Selin Yıldız ve Şah Yusuf Toprak'a plaket takdim edildi.

Devlet büyükleri, sanatçılar ve bilim insanlarının portrelerinin yer aldığı sergi 28 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.