Çocukların sesi Nilüfer'den yükseliyor

Nilüfer’de 1621 Kasım tarihleri arasında ‘Sözümün Yaşı Tutuyor’ sloganıyla başlayan ‘Çocuk Hakları Şenliği’, düzenlenen etkinliklerle çocukların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri alanlar oluşturmayı amaçlıyor.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Oyun Hareketi Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Çocuk Hakları Şenliği başladı. ‘Sözümün Yaşı Tutuyor’ sloganıyla 1621 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen şenliğin ilk gününde Pancar Deposu’nda oluşturucu drama, okuma ve görsel sanatlar alanında atölye çalışmaları düzenlendi.

Etkinliklerin ilk gününde çocuklara yönelik ısınma ve oryantasyon, canlandırma doğaçlama ve boyama çalışmaları yapıldı. Programlarda eğitimin doğuştan gelen en temel çocuk hakkı olduğu vurgulanırken; çocukların hayal güçlerini, beden farkındalıklarını ve iş birliği becerilerini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar hayata geçirildi. Ayrıca çocukların kamusal alanda söz üretmesine imkân tanıyan sanat temelli çalışmalar gerçekleştirildi.

REKLAM

Hafta boyunca Pancar Deposu, kütüphaneler ile kadın ve çocuk akademilerinde sürecek etkinliklerde oyunlar, atölyeler, kodlama etkinlikleri, stantlar, konserler, spor alanları, erişilebilir oyunlar ve esnek oyun alanları gibi çeşitli yapılacak.