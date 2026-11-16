Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Nilüfer'de geleceğin hentbolcuları yetişiyor

        Nilüfer'de geleceğin hentbolcuları yetişiyor

        Nilüfer Belediyespor Kulübü, altyapı çalışmaları kapsamında 8 okuldan gelen genç sporculara uzman antrenörler eşliğinde hentbol eğitimi veriyor. Sporcuları antrenman sırasında ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başarı dileklerinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Nilüfer'de geleceğin hentbolcuları yetişiyor

        Nilüfer Belediyespor Kulübü, altyapı çalışmaları kapsamında 8 okuldan gelen genç sporculara uzman antrenörler eşliğinde hentbol eğitimi veriyor. Sporcuları antrenman sırasında ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başarı dileklerinde bulundu.

        Nilüfer Belediyespor Kulübü, hentbolda geleceğin sporcularını yetiştirmeyi sürdürüyor. Kulübün altyapı programları kapsamında Nilüfer'deki 8 farklı okuldan gelen 200 öğrenci, alanında uzman antrenörlerden ücretsiz hentbol eğitimi alıyor. Öğrenciler, temel becerilerin yanı sıra atletizm, hareket eğitimi, koordinasyon becerisini geliştirme gibi çeşitli alanlarda da kendini geliştirme fırsatı buluyor.

        REKLAM

        Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ile birlikte Üçevler Spor Tesisi'ndeki antrenman sırasında sporcuları ziyaret etti. Başkan Şadi Özdemir, antrenman yapan çocuklarla sohbet etti ve çalışmalar hakkında antrenörlerden bilgi aldı. Çocuklarla konuşan Başkan Şadi Özdemir, "Hepinizin güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Bunun için disiplinli ve çalışkan olmak şart. Hem okullarınızda hem de burada sıkı çalışarak başarılı olacağınıza inanıyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?

        Benzer Haberler

        Bursa'da fabrikada doğalgaz paniği...Çalışanlar fark etti, üretim durdurulu...
        Bursa'da fabrikada doğalgaz paniği...Çalışanlar fark etti, üretim durdurulu...
        İnegöl'de iki araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
        İnegöl'de iki araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
        Bursa'da "700 Yılın Değerleri Karakalem Portre Sergisi" açıldı
        Bursa'da "700 Yılın Değerleri Karakalem Portre Sergisi" açıldı
        Bursaspor Basketbol Takımı, genel kurul kararı aldı
        Bursaspor Basketbol Takımı, genel kurul kararı aldı
        Anlaşamadığı komşusundan kurtulmanın hayrına lokma dağıttı
        Anlaşamadığı komşusundan kurtulmanın hayrına lokma dağıttı
        İnegöl'de yangının acı tablosu gün ağarınca ortaya çıktı: 3 ev küle döndü
        İnegöl'de yangının acı tablosu gün ağarınca ortaya çıktı: 3 ev küle döndü