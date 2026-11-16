Nilüfer'de geleceğin hentbolcuları yetişiyor

Nilüfer Belediyespor Kulübü, altyapı çalışmaları kapsamında 8 okuldan gelen genç sporculara uzman antrenörler eşliğinde hentbol eğitimi veriyor. Sporcuları antrenman sırasında ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başarı dileklerinde bulundu.

Nilüfer Belediyespor Kulübü, hentbolda geleceğin sporcularını yetiştirmeyi sürdürüyor. Kulübün altyapı programları kapsamında Nilüfer'deki 8 farklı okuldan gelen 200 öğrenci, alanında uzman antrenörlerden ücretsiz hentbol eğitimi alıyor. Öğrenciler, temel becerilerin yanı sıra atletizm, hareket eğitimi, koordinasyon becerisini geliştirme gibi çeşitli alanlarda da kendini geliştirme fırsatı buluyor.

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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ile birlikte Üçevler Spor Tesisi'ndeki antrenman sırasında sporcuları ziyaret etti. Başkan Şadi Özdemir, antrenman yapan çocuklarla sohbet etti ve çalışmalar hakkında antrenörlerden bilgi aldı. Çocuklarla konuşan Başkan Şadi Özdemir, "Hepinizin güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Bunun için disiplinli ve çalışkan olmak şart. Hem okullarınızda hem de burada sıkı çalışarak başarılı olacağınıza inanıyorum" dedi.