AK Parti Yıldırım İlçe Teşkilatınca "Türkiye Yüzyılı" programları kapsamında ilçedeki hane ve iş yeri ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, teşkilat vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve taleplerini yerinde dinlemek amacıyla saha çalışmaları sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu vatandaşlara anlatmak ve beklentilerini dinlemek için ev ve iş yerlerine konuk olduklarını belirterek, ilçe yöneticileri, gençlik ve kadın kolları yöneticileri, mahalle temsilcileri ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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Akkaya, Çınarönü, Çelebi Mehmet, Demetevler, Arabayatağı, Ulus, Sakarya, Piremir, Karamazak, Emirsultan, Hacivat, Akçağlayan, Karapınar, Değirmenönü, Yunusemre, Vakıf, Şirinevler, Siteler, Samanlı ve Kazımkarabekir mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 500 kişinin partiye üye olduğunu bildirdi.

Teşkilat çalışmalarının toplantı ve programlarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Akkaya, Yıldırım'da mahalle mahalle ve hane hane dolaşarak vatandaşların beklentilerini dinlediklerini belirtti.

Akkaya, "Yıldırım'da çalmadık kapı ve sıkılmadık el bırakmıyoruz. AK Parti Yıldırım Teşkilatı olarak tüm kademelerimizle sahada olmaya ve hemşehrilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.