Bursa'da ihtiyaç sahibi olup eczanelerde veresiye defterinde kaydı bulunanların borçları Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerince ödendi. Yıldırım ilçesinde 7 kişinin yaklaşık 21 bin liralık ilaç katkı payı ekiplerce sıfırlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1547 yılında kurulan Sultan I. Süleyman Vakfı’nın hayır şartını 479 yıl sonra da yerine getirmeye devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Türkiye genelindeki 25 bölge müdürlüğünde ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek ilaç katkı payı borçlarına destek verildi. Bursa’da ise Yavuz Selim Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahibi aileler arasından belirlenen 7 kişinin yaklaşık 21 bin liralık ilaç katkı payı borcu kapatıldı.