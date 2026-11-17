Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesine bağlı 30 Ağustos Zafer Mahallesi sınırlarında bulunan Atlıçayır Bulvarı’nda 2.5 kilometre uzunluğunda asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla il genelinde ulaşım ağını güçlendirme yatırımlarına devam ediyor. Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 17 ilçede yol ağını güçlendirmek ve genişletmek için nisan itibarıyla harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, NisanEkim 2026 tarihli yedi aylık dönemde il genelinde toplam 90 kilometrelik asfalt kaplama ve 425 kilometrelik sathi kaplama yaparak yolları yeniledi. Ayrıca son 7 ayda Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’ya 30 kilometreden fazla yeni imar yolu kazandırıldı.

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Bursa genelinde geniş kapsamlı saha taramaları ve vatandaşlardan gelen talebe göre belirlenen noktalara en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmek üzere çalışan ekipler, kasım ayında da şehrin dört bir yanında ulaşım ağını güçlendirme imalatlarını sürdürdü.

14 metre genişliğindeki bulvara 2,5 kilometre asfalt

Çalışmalar kapsamında, Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde bulunan Atlıçayır Bulvarı’nda 120 bin ton dolgu ve 11 bin ton asfalt kaplama gerçekleştirildi. Ayrıca bulvar üzerinde bordur ve tretuvar düzenlemeleri yapıldı. Toplam 14 metre genişliğinde, 7 metre geliş ve 7 metre gidiş şeridinden oluşan bulvarda, 2,5 kilometrelik güzergâh boyunca asfalt kaplama uygulaması sürüyor. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yolun 1 kilometrelik bölümü tamamlanırken, kalan 1,5 kilometrelik kesimde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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"Şahin Biba’ya teşekkür ederim"

Atlıçayır Bulvarı’nda gerçekleştirilen yol yatırımından dolayı memnuniyetini dile getiren 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, "Bulvarın 1 kilometrelik mesafesi tamamlandı. Şimdi de kalan 1.5 kilometrelik kısmı yapılıyor. Çalışmaların bitmesiyle yol konforumuz artmış olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür ederim" dedi.