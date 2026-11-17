Yapılan çalışmanın bölgenin altyapısına ciddi katkı sağlayacağını belirten Çamlıca Mahallesi Muhtarı Hasan Serçe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve ekiplere teşekkür etti.

Hatta gerçekleştirilen çalışmalarla bölgenin kanalizasyon altyapısı güçlendirilerek daha uzun ömürlü hale getiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla kent genelinde altyapı ağını güçlendirme yatırımlarına devam ediyor.

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