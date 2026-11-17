Bursa Büyükşehir Belediyesi altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi altyapı ağını güçlendirme çalışmaları kapsamında Nilüfer'de kanalizasyon hattını yeniliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi altyapı ağını güçlendirme çalışmaları kapsamında Nilüfer'de kanalizasyon hattını yeniliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla kent genelinde altyapı ağını güçlendirme yatırımlarına devam ediyor.
Nisan ayından bu yana 17 ilçede çalışmalarını sürdüren BUSKİ ekipleri, ilde toplam 90 kilometrelik kanalizasyon hattını yeniledi.
Bu kapsamda ekipler, Çamlıca Mahallesi Kavakdere Caddesi'nde çevresel nedenlerle yer yer tıkanıklıkların yaşandığı tespit edilen mevcut kanalizasyon hattını 300 milimetre çapındaki borularla yeniliyor.
Hatta gerçekleştirilen çalışmalarla bölgenin kanalizasyon altyapısı güçlendirilerek daha uzun ömürlü hale getiriliyor.
Yapılan çalışmanın bölgenin altyapısına ciddi katkı sağlayacağını belirten Çamlıca Mahallesi Muhtarı Hasan Serçe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve ekiplere teşekkür etti.
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