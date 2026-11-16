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        Bursaspor Basketbol'da Sezer Sezgin yeniden aday olmayacak

        BURSASPOR Basketbol'da uzun yıllardır başarılı bir başkanlık dönemi geçiren Sezer Sezgin, kasım ayı sonunda yapılacak olan olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Bursaspor Basketbol'da Sezer Sezgin yeniden aday olmayacak

        BURSASPOR Basketbol'da uzun yıllardır başarılı bir başkanlık dönemi geçiren Sezer Sezgin, kasım ayı sonunda yapılacak olan olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

        Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu olağanüstü seçim kararının ardından gözler Sezer Sezgin’e çevrildi. 2014 yılından bu yana Bursaspor Basketbol’da başkanlık görevini yürüten ve bu süreçte özellikle Avrupa’da final oynayarak tarihi başarılar elde eden Sezer Sezgin, 29 Kasım’da yapılacak olan olağanüstü kongrede başkanlığa yeniden aday olmayacağını duyurdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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