Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa protokolünden Türk Hukuk Enstitüsü şubesine ziyaret

        Bursa protokolünden Türk Hukuk Enstitüsü şubesine ziyaret

        Bursa protokolü, Vali Erol Ayyıldız eşliğinde kısa süre önce yeni binasının açılışı gerçekleştirilen Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 20:36 Güncelleme:
        Bursa protokolünden Türk Hukuk Enstitüsü şubesine ziyaret

        Bursa protokolü, Vali Erol Ayyıldız eşliğinde kısa süre önce yeni binasının açılışı gerçekleştirilen Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesine ziyarette bulundu.

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Şahin ile MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, Şube Başkanı Birtan Kaan Saat ile bir araya geldi.

        Vali Erol Ayyıldız, ziyarette yaptığı konuşmada, 1977 yılından beri faaliyet gösteren Türk Hukuk Enstitüsünün Türk hukuk sistemi ve avukatlık mesleği üzerine akademik ve mesleki çalışmalar yapmak, mesleki sorunlara çözüm önerileri sunmak, eğitim programları düzenlemek ve hukukçularla stajyerlere yönelik burs faaliyetlerinde bulunmak amacıyla bugüne kadar önemli bir misyon üstlendiğini bildirdi.

        REKLAM

        Şube Başkanı Birtan Kaan Saat ise Bursa protokolünü ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Merhum Alparslan Türkeş'in talimatıyla kurulan enstitünün, çağlara damga vuran Türk adalet anlayışına uygun bir sistem oluşturulması için Türk hukuk sistemine katkıda bulunmayı şiar edindiğini vurgulayan Saat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Yeni James Bond oldu
        Yeni James Bond oldu
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli

        Benzer Haberler

        Marmarabirlik nihai ürün alım fiyatlarını açıkladı
        Marmarabirlik nihai ürün alım fiyatlarını açıkladı
        Marmarabirlik nihai ürün alım fiyatlarını açıkladı Marmarabirlik Yönetim Ku...
        Marmarabirlik nihai ürün alım fiyatlarını açıkladı Marmarabirlik Yönetim Ku...
        Bursaspor Basketbol'da Sezer Sezgin yeniden aday olmayacak
        Bursaspor Basketbol'da Sezer Sezgin yeniden aday olmayacak
        Başkan Vekili Biba: Hedefimiz, dönüşümü birlikte gerçekleştirmek
        Başkan Vekili Biba: Hedefimiz, dönüşümü birlikte gerçekleştirmek
        Bursa'da 2 ilçede su kesintisi
        Bursa'da 2 ilçede su kesintisi
        Çocukların sesi Nilüfer'den yükseliyor
        Çocukların sesi Nilüfer'den yükseliyor