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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Kırmızı ışık ihlali 2 çocuk babasını hayattan kopardı Kırmızı ışıkta geçen ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce ileri savruldu

        Kırmızı ışık ihlali 2 çocuk babasını hayattan kopardı Kırmızı ışıkta geçen ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce ileri savruldu

        Bursa'da kırmızı ışıkta geçen ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü, metrelerce savrularak ağır yaralandı. 2 çocuk babası olan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 21:26 Güncelleme:
        Kırmızı ışık ihlali 2 çocuk babasını hayattan kopardı Kırmızı ışıkta geçen ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce ileri savruldu

        Bursa'da kırmızı ışıkta geçen ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü, metrelerce savrularak ağır yaralandı. 2 çocuk babası olan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, 11 Eylül Bulvarı ile Derya Caddesi kesişimindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes A. yönetimindeki 16 Z 0088 plakalı ticari araç, sol şeritte ilerlediği sırada kırmızı ışıkta geçerek Soner Çınar idaresindeki 16 BVT 188 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, 2 çocuk babası Soner Çınar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Çınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Kameralara anbean yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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