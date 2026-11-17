Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Emirsultan Mahallesi Beyatlı Sokak'taki 7 katlı binanın 3. katında bulunan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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