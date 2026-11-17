Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan "Atatürk ve Türk Müziği" konseri
Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "Atatürk ve Türk Müziği" konseri verdi.
Giriş: 16.11.2026 - 23:41 Güncelleme:
Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "Atatürk ve Türk Müziği" konseri verdi.
Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri şef Özer Yavaş yönetti.
Türk müziğinin seçkin eserlerini seslendiren koronun özellikle "Yanık Ömer" türküsü sanatseverlerden beğeni topladı.
Gecede seslendirilen eserlere Bursalı müzikseverler de zaman zaman eşlik etti.
Konserin sonunda şef, solistler ve koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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