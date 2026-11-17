Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM) bünyesinde tamamlanan arıcılık ve ana arı yetiştiriciliği kursu için sertifika töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının sertifikalandırma sürecini üstlendiği ve Uludağ Arıcılık Derneği üyelerinin başvuru yaptığı programda; 30 saat teorik ve 50 saat uygulamalı toplam 80 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan 32 katılımcıdan 29’u sertifika almaya hak kazandı. Katılımcıların ana arı üretimi ve larva transferinde deneyimli arıcılardan oluşması, eğitimde yüksek bir başarı yakalanmasını sağladı.

"Uygulamasız eğitimin gerçek hayatta bir karşılığı yok"

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BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, meslek edinmenin yanı sıra mesleki yeterliliğin uygulamayla desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Üniversite eğitiminin teorik bilgi ile saha deneyimini buluşturması gerektiğini vurgulayan Arı, arıcılığın aynı zamanda insanlara farklı bir uğraş alanı sunarak zihinsel dinlenmeye ve doğayla bağ kurmaya katkı sağlayabileceğini belirtti.

"BUÜ, ana arı üretiminde önemli bir merkez konumunda"

AGAM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak ise BUÜ’de yürütülen uygulamalı arıcılık çalışmalarının Türkiye’deki örnekler arasında öne çıktığını ifade etti. Üniversitenin ana arı üretimindeki çalışmalarına ve Bursa’nın arı sütü üretiminden kaynaklanan potansiyeline değinen Çakmak, yerli arı ırklarının geliştirilmesi için bilimsel araştırmaların ve uzun soluklu ıslah çalışmalarının önemini vurguladı.

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"Arıcılık çok disiplinli ve köklü bir âlemdir"

AGAM’ın ilk müdürü emekli Prof. Dr. Ercan Dülgeroğlu, arıcılığın yalnızca bir meslek olmadığını, dini ve ilmi perspektifle insanlık için derin dersler barındıran örnek bir model teşkil ettiğini belirtti. Merkezin kuruluşunda çok disiplinli bir anlayış benimsendiğini ifade eden Dülgeroğlu, bu köklü geleneğin bir parçası olmaktan ve törende bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Nitelikli üretim için eğitim ve belgelendirme önemli

Uludağ Arıcılık Dernek Başkanı Hasan Şen, arıcılık sektöründe mesleki standartların ve belgelendirmenin önem kazandığını belirtti. Yerli arı üretimini desteklemek ve yetiştiricilerin gerekli yeterliliğe sahip olmasını sağlamak amacıyla BUÜ iş birliğiyle eğitim programını hayata geçirdiklerini aktaran Şen, kursun farklı bölgelerde de ilgi gördüğünü ve benzer eğitimlerin düzenlenmesi yönünde talepler aldıklarını ifade etti.

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Tören, kursiyerlere sertifikalarının takdim edilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.