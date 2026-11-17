Bursa'da bir evden çok sayıda lüks saat ve eşya çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında olayın şüphelileri olduğu belirlenen O.A.G, W.A.G. ve A.S.M. yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda evde çalındığı değerlendirilen 23 lüks kol saati, 4 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 2 buhar makinesi, 3 bin 200 dolar ve 2 bin 640 lira, gümüş kolye, bileklik ve küpe seti, çeşitli markalarda parfüm, muhtelif sayıda elektronik eşya, takı ve materyal ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.