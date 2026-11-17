Sporun birleştirici gücünü toplumsal faydayla bir araya getiren 13'üncü Eker I Run, bu yıl da farklı yaş gruplarından ve ülkelerden 5 bine yakın katılımcıyı Bursa'da ağırladı. Organizasyona 1.638 kadın sporcu, 671 çocuk ve 323 özel sporcu katılırken, "Köpeğinle Koş" etkinliğinde 46 patili dost parkura çıktı. Adım Adım iş birliğiyle gerçekleştirilen Yardımseverlik Koşuları kapsamında ise 19 sivil toplum kuruluşunun projeleri için 3 bin 902 bağışla 4,8 milyon TL'ye yakın kaynak oluşturuldu.

Eker Süt Ürünleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Eker I Run, 13 yıllık yolculuğunda sporu, dayanışmayı ve toplumsal faydayı aynı platformda buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl "Koşmak Gerek" mottosuyla 34 Ekim tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilen organizasyon, yaklaşık 5 bin sporcuyu bir araya getirirken koşunun farklı yaş gruplarını, şehirleri ve ülkeleri buluşturan gücünü bir kez daha ortaya koydu. İki güne yayılan programıyla sporun yanı sıra sosyal etkileşime de alan açan etkinlikte, katılımcılar yalnızca parkurları tamamlamak için değil, iyiliğin bir parçası olmak için de adım attı.

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Eker I Run heyecanı, 3 Ekim sabahı Hüdavendigar Parkı'nda gerçekleştirilen Shake Out Run ile başladı. Aynı gün düzenlenen "Köpeğinle Koş" etkinliği, patili dostları da organizasyonun bir parçası haline getirdi. Ana yarışların gerçekleştirildiği 4 Ekim'de ise Uludağ'ın zirvesinden Eker Meydan'a uzanan 42K Maratonu, yüksek irtifadan başlayan zorlu parkuruyla öne çıktı. 5K ve 15K yarışlarının yanı sıra çocukları sporla buluşturan Minik Adımlar ve kapsayıcı spor anlayışını yansıtan Özel Sporcular Koşusu da programda yer aldı.

Farklı deneyimlere ve fiziksel yeterliliklere sahip katılımcıları aynı etkinlikte buluşturan Eker I Run, sporun herkes için erişilebilir olabileceğini gösterirken Bursa'da iki gün boyunca süren bir spor ve dayanışma atmosferi oluşturdu.

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Adım Adım iş birliğiyle Yardımseverlik Koşuları

Etkinliğin toplumsal fayda odağının önemli bir parçasını oluşturan Yardımseverlik Koşuları, bu yıl da çok sayıda gönüllü sporcunun desteğiyle önemli bir kaynağın oluşturulmasını sağladı. Adım Adım iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda 19 sivil toplum kuruluşu, toplumsal değer oluşturan projelerine kaynak oluşturmak üzere yer aldı.

Etkinlik kapsamında 379 yardımseverlik kampanyası düzenlendi; kampanyalar etkinliğin tamamlanmasının ardından da "İPK İyilik Peşinde Koş" platformunda devam etti. Toplam 3.902 bağışın desteğiyle 4,8 milyon TL'ye yakın kaynak toplandı. Çocuklardan gençlere, kadınlardan doğaya ve hayvanlara uzanan farklı alanlardaki projeler aracılığıyla yaklaşık 686 canlının hayatına dokunuldu.

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Eker I Run'da iyilik, adım adım büyüyor

20182026 yılları arasında etkinlik kapsamında yürütülen Yardımseverlik Koşuları aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarının projelerine toplam 18,5 milyon TL kaynak sağlandı. Bu yılki organizasyonda ulaşılan 4,8 milyon TL'ye yakın bağış da sekiz yıllık dayanışma yolculuğunun önemli halkalarından biri oldu. Böylece Eker I Run, koşu parkurlarının ötesine geçen toplumsal fayda yaklaşımını büyütmeyi sürdürdü.

Koşuda dostluk, rekabette iyilik kazandı

Eker I Run'ın Yardımseverlik Koşuları, bireysel sporcuların yanı sıra kurumsal takımların ve koşu gruplarının da katkısıyla geniş bir dayanışma ağına dönüştü. Bu yıl kampanyalar arasında en yüksek bağış miktarına ulaşan sivil toplum kuruluşları Bursa LÖDER, KAÇUV ve Türk Eğitim Vakfı oldu.

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Gönüllü sporcular arasında en fazla bağış sayısına ulaşan isimler Altuğ Turan (Bursa LÖDER), Hasan Osman Sert (Tohumluk Vakfı) ve Özlem Kaya (TEV) olarak sıralandı. En yüksek bağış tutarına ulaşan gönüllü sporcular ise Şadi Aşıroğlu (Bursa LÖDER), Ümit Radanlı (KAÇUV) ve Cemal Şahin (KAÇUV) oldu.

Kurumsal takımların da yoğun katılım gösterdiği organizasyonda, 98 takım bünyesinde 1.483 çalışan iyilik için koştu. En fazla bağış sayısına ulaşan kurumsal takımlar Kaplanlar Soğutma (KAÇUV), Oyak Renault Koşuyor (Bursa LÖDER) ve Yeşim (TEV) oldu. Bağış tutarında ise Kaplanlar Soğutma (KAÇUV), TED Bursa Koleji ve Oyak Renault Koşuyor (Bursa LÖDER) ilk üç sırayı paylaştı.

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Koşu grupları kategorisinde Adım Adım Bursa (Bursa LÖDER, TEGV, UNICEF, Değişim Liderleri Derneği, Tohumluk Vakfı, Koruncuk, OBİDEV ve KAÇUV), Kaplanlar Soğutma (KAÇUV) ve TEV Hekimler Burs Fonu en fazla bağış sayısına ulaşan gruplar arasında yer aldı. Bağış tutarında ise Adım Adım Bursa ve Kaplanlar Soğutma ilk iki sırayı alırken TED Bursa Koleji üçüncü oldu.

Sayılarla 13'üncü Eker I Run 2026

Yapılan açıklamaya göre, etkinliğin 13 yıllık yolculuğu boyunca büyüyen katılımcı kitlesi, bu yıl da farklı hikâyeleri aynı parkurda buluşturdu. Bursa'dan Türkiye'nin dört bir yanına, Türkiye'den dünyanın farklı ülkelerine uzanan katılım tablosunda kadın sporcular, çocuklar, özel sporcular ve patili dostlar da kendilerine yer buldu. Yarış parkurlarında binlerce adımın atıldığı organizasyonda sanal koşu katılımcıları da bu heyecana uzaktan eşlik etti. 13. Eker I Run'ın katılımını ve oluşturduğu hareketliliği ortaya koyan rakamlar şöyle:

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Etkinliğe toplam 4 bin 739 sporcu kayıt yaptırdı.

Türkiye dışında 19 farklı ülkeden 29 yabancı sporcu organizasyona katıldı.

Türkiye'nin 25 farklı şehrinden sporcular Bursa'da buluştu.

Organizasyona 1.638 kadın sporcu kayıt yaptırdı.

Minik Adımlar Koşusu'na 671 çocuk kayıt yaptırırken 424 çocuk parkurunu tamamladı.

Özel Sporcular Koşusu'na 323 sporcu kayıt yaptırdı.

"Köpeğinle Koş" etkinliğine 55 kayıt alındı, 46 patili dost parkura çıktı.

42K Maratonu'na 149 sporcu kayıt yaptırdı, 117 sporcu yarışı tamamladı.

5K parkuruna 2 bin 677, 15K parkuruna 848 sporcu kayıt yaptırdı. 42K Maraton Bayrak Yarışı'nda ise 8 takım ve 16 sporcu yer aldı.

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5K parkurunun en kalabalık takımı 67 sporcuyla Beyçelik Gestamp oldu.

15K parkurunun en kalabalık takımı 17 sporcuyla BOSCH Bursa oldu.

Kurumsal firmalar, bayrak yarışı dahil 98 takım ve 1.483 çalışanla organizasyona katıldı.

Sanal koşu kapsamında 220 kayıt alındı. 108 koşu tamamlanarak toplam 772 km koşuldu.

Fiziksel yarış parkurlarında 3 bin 209 sporcu finiş çizgisini geçti. Sanal koşuyla birlikte toplam koşu mesafesi 26 bin 624 kilometreye ulaştı.

13 yılda dünyanın çevresi 5,25 kez dönüldü

Etkinliğin 2014 yılında başlayan yolculuğu, geride bıraktığı kilometrelerle de dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Her yıl farklı şehirlerden ve ülkelerden katılımcıları buluşturan organizasyonda bugüne kadar koşulan toplam mesafe 211 bin 488 kilometreye ulaştı. Bu mesafe, dünyanın çevresini yaklaşık 5,25 kez dolaşmaya eşdeğer.

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Yalnızca 2026 yılında fiziksel ve sanal parkurlarda kat edilen mesafe üzerinden yapılan hesaplamaya göre sporcular yaklaşık 1 milyon 730 bin kalori harcadı. Bu enerji miktarı, yaklaşık 4 bin 944 litre Eker Tombul Ayran'ın kalori değerine karşılık geliyor.