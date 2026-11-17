Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında iddiaya göre 15 gündür alamadıkları alacaklarını istemeye gelen nakliye işi yapan kişiler ile fabrika sahipleri arasında kavga çıktı. Sopa ve maket bıçaklarının kullanıldığı olayda 5 kişi yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 15.00 sıralarında Akhisar mahallesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre nakliye işi yapan kişiler, yaklaşık 15 gündür alamadıkları alacaklarını tahsil etmek amacıyla fabrikaya geldi. Nakliye işi yapan kişiler ile fabrika sahipleri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

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Sopa ve maket bıçaklarının kullanıldığı kavga nedeniyle fabrikada ortalık karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kavga sonlandırıldı.

Çıkan olayda 2 işletme sahibi Bahattin A.(48) ile Yusuf A.(38) maket bıçağıyla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, 3 kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla karışan 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.