Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta cüzdan bulan ve güvenlik kamerasına el sallayarak belediyeye ulaşan gençler, cüzdanın sahibine teslim edilmesini sağladı.

İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaş, oturduğu bankta cüzdanını unuttu.

Bir süre sonra parkta cüzdanı fark eden gençler, parktaki güvenlik kamerasının önüne geçerek el sallayıp cüzdanı gösterdi.

İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nden görüntüleri izleyen ve gençleri fark eden personel, sistemin çift yönlü sesli iletişim özelliğini kullanarak gençlerle irtibat kurdu ve parkta beklemelerini istedi.

Ardından parka gelen zabıta ekipleri gençlerin bulduğu cüzdanı teslim alarak sahibine ulaştırdı.