SMA hastası bebek için biriktirilen yardım kumbarasını çaldı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir iş yerine giren şüpheli, kasanın üzerinde bulunan ve SMA hastası bir bebek için yardım amacıyla konulan kumbarayı çalarak kayıplara karıştı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir iş yerine giren şüpheli, kasanın üzerinde bulunan ve SMA hastası bir bebek için yardım amacıyla konulan kumbarayı çalarak kayıplara karıştı.
Olay, Karacabey ilçesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kasanın üzerinde bulunan yardım kumbarasını gözüne kestirdi. Kumbaranın SMA hastası bir bebeğin tedavisine destek olmak amacıyla toplandığını bilmesine rağmen alan şüpheli, hızla dükkandan çıkarak uzaklaştı.
Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.