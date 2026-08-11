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        TİGEM, 30 safkan Arap tayının satışından yaklaşık 28 milyon lira gelir elde etti

        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Anadolu ve Sultansuyu Tarım İşletmelerinde yetiştirilen 30 safkan Arap tayı satışından 27 milyon 550 bin lira gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 17:21 Güncelleme:
        TİGEM, 30 safkan Arap tayının satışından yaklaşık 28 milyon lira gelir elde etti

        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Anadolu ve Sultansuyu Tarım İşletmelerinde yetiştirilen 30 safkan Arap tayı satışından 27 milyon 550 bin lira gelir elde etti.

        Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede 34 Arap koşu tayı, açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

        İhalede, Bilge Çınar isimli tay 3 milyon 600 bin, Hançeroğlu isimli tay 1 milyon 850 bin ve Duşbara isimli tay ise 1 milyon 700 bin liradan en yüksek fiyattan satın alınan taylar oldu.

        Satışa çıkarılan 34 taydan 30'u alıcı bulurken, satışlardan 27 milyon 550 bin lira gelir elde edildi.

        İhaleye katılan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, açılışta yaptığı konuşmada, 700 yıllık kurum kültürünün önemine dikkati çekti.

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        Yetiştiricilikte daha modern imkanları, geleneklerine bağlı kalarak sürdürdüklerine değinen Bülbül, şöyle konuştu:

        "Bir yıl bu tesisi yeniledik, sonraki yıl ihale usulüyle ilgili çeşitli yenilikler sunduk. Geçen yıl taylarımızın bulundukları alanlara da yatırımda bulunduk, onların daha refah içinde bu süreci geçirebilmeleri için yatırımda bulunduk. Geliştirdiğimiz özelliklerimizi 8 asırdır muhafaza ediyoruz, bunun dışında teknolojik gelişmelere ve çağın getirdiği yeniliklere de elimizdeki imkanlar içinde ayak uydurarak hizmet etmeye çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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