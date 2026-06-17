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        TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Shavar Reynolds'ı kadrosuna kattı

        TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Shavar Reynolds ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 14:56 Güncelleme:
        TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Shavar Reynolds'ı kadrosuna kattı

        TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Shavar Reynolds ile sözleşme imzaladı.

        Yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında, son olarak London Lions ile Büyük Britanya Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Reynolds ile anlaşma sağladı.

        Reynolds, 2025-2026 sezonunda 29 maçta 10,8 sayı, 4,7 asist, 1,8 ribaund, Eurocup'ta ise 9 maçta 14 sayı, 3,9 asist, 2,6 ribaund, 1 top çalma ortalamasıyla oynadı.

        Yeni sezonda mavi-yeşil formayı giyecek basketbolcu, 1 ve 2 numara pozisyonlarında görev yapıyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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