Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Zach Nutall'ı kadrosuna kattı

        TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Zach Nutall'ı kadrosuna kattı

        TOFAŞ Basketbol Takımı, Çin liginde forma giyen ABD'li oyuncu Zach Nutall ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 15:07 Güncelleme:
        TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Zach Nutall'ı kadrosuna kattı

        TOFAŞ Basketbol Takımı, Çin liginde forma giyen ABD'li oyuncu Zach Nutall ile anlaşma sağladı.


        Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında Çin'de Xinjiang Flying Tigers forması giyen ABD'li oyun kurucu Zach Nutall ile sözleşme imzaladı.

        Kolej kariyerini Sam Houston State ve Southern Methodist University'de (SMU) geçiren, Avrupa'ya ilk adımını Bosna Hersek temsilcisi HKK Siroki ile atan Zach Nutall, 2024-2025 sezonunda Rusya'nın Nizhny Novgorod takımı adına mücadele verdikten sonra rotayı Çin'e çevirdi.


        Geçen sezon Xinjiang Flying Tigers forması giyen 1999 doğumlu ve 1,90 metre boyundaki Zach Nutall, Çin CBA Ligi'nde oynadığı 42 maçta 12,5 sayı, 3,6 ribaunt ve 4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt

        Benzer Haberler

        Yola düşürdüğü eşyayı almak isterken saniyelerle ölümden kurtuldu
        Yola düşürdüğü eşyayı almak isterken saniyelerle ölümden kurtuldu
        Otobanda kaza kamerada, kıl payıyla kazadan kurtuldu
        Otobanda kaza kamerada, kıl payıyla kazadan kurtuldu
        Yaylacık'ta kaçak iş yeri yıkıldı
        Yaylacık'ta kaçak iş yeri yıkıldı
        Bursa'da 4 metre yükseklikten düşen sıva ustası yaralandı
        Bursa'da 4 metre yükseklikten düşen sıva ustası yaralandı
        Karagöz Halk Dansları'ndan muhteşem final
        Karagöz Halk Dansları'ndan muhteşem final
        Elini makineye kaptıran işçinin parmağı koptu
        Elini makineye kaptıran işçinin parmağı koptu