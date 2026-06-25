Bursa'da 4 metre yükseklikten düşen sıva ustası yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşatta yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen sıva ustası yaralandı.



Akhisar Mahallesi Gülçiçek Sokak'ta bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan Nihat Demir (42), iskelede bulunduğu sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü.



Yaralanan Demir için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.





İlk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

