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        Bursa'da 4 metre yükseklikten düşen sıva ustası yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşatta yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen sıva ustası yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Bursa'da 4 metre yükseklikten düşen sıva ustası yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşatta yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen sıva ustası yaralandı.

        Akhisar Mahallesi Gülçiçek Sokak'ta bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan Nihat Demir (42), iskelede bulunduğu sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü.

        Yaralanan Demir için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


        İlk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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