İHH Bursa Şubesi 20 ülkede 10 bin hastaya katarakt ameliyatı desteği vermeyi hedefliyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesince "Katarakt Ameliyatı Destek Projesi" kampanyası doğrultusunda 20 ülkede 10 bin hastaya ulaşılması hedefleniyor.





İHH Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen kampanyanın tanıtım toplantısında konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan, İHH'nın kurulduğundan bugüne 140'ı aşkın ülkede yüzlerce faaliyet ve proje üretip gerçekleştirdiğini söyledi.



Kaptan, İHH bünyesinde 2007 yılından beri Afrika bölgesi başta olmak üzere çeşitli coğrafyalarda katarakt ameliyatları yapıldığını belirterek, "Bu kampanyada Bursa olarak hedeflediğimiz sayıya ulaşmak ve yerinde bu ameliyatlara şahit olmak adına böyle bir hedef koyduk. Bugüne kadar Bursa olarak Allah'a hamdolsun çok projelerde hep hedefimize ulaştık. İnşallah bu katarakt hedefine de kısa zamanda ulaşmayı düşünüyoruz." diye konuştu.





Hüseyin Kaptan, diğer projeleri aksatmadan bu yaz dönemini katarakt kampanyasıyla geçirmeyi düşündüklerini anlattı.



Bu kampanyaya çok önem verdiklerini dile getiren Kaptan, "İnşallah bu kampanyanın gerektiği yerlere ulaşacağını ve Bursa olarak bu hedefi gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum." dedi.



Şubenin Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Armağan da dünyada yaklaşık 80 milyon katarakt hastası olduğunun tahmin edildiğini, bu hastaların da yaklaşık 65 milyonunun acil ameliyat edilmesi gerektiğini kaydetti.



Armağan, İHH bünyesinde 2007 yılından beri katarakt ameliyatının yapıldığını, ilk çalışmanın da Sudan'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.



Bugüne kadar İHH koordinesinde yapılan katarakt ameliyatı çalışmaları hakkında bilgi veren Armağan, Afganistan'da radyo çağrısıyla insanlara ulaştıklarını, Somali'de ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Somali Sağlık Bakanlığına ait hastanenin göz klinikleriyle anlaşarak o ülkedeki katarakt hastalarının ameliyatlarının gerçekleştirildiğini anlattı.



Armağan, İHH tarafından bugüne kadar 1 milyon 200 bin kişiye göz taraması yapıldığına ve 226 bin katarakt ameliyatının gerçekleştirilmesine vesile olduklarına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Katarakt ameliyatı için gerekli süre toplam 15 dakika ve bir hastanın gözlerinin açılması yalnızca 5 bin liraya mal olan bir süreç. Bu sene 20 ülkede eş zamanlı olarak ve çoğunluğunu da Somali'de gerçekleştirmek suretiyle özellikle çocuk, anne ya da baba hüviyetinde olan 10 bin hastaya erişmeyi hedefliyoruz. Eğitime ulaşamayan çocukların eğitime ulaşması, geçimini temin edemeyen ailelerin ekonomik özgürlüğüne kavuşması, üretime dahil olamayan insanların toplumsal üretime dahil olmasını teşvik etmek suretiyle büyük bir etki alanı oluşturmak istiyoruz."

