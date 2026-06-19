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        TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Jamuni McNeace'i kadrosuna kattı

        TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, son olarak Fransa'da Cholet Basket forması giyen ABD'li Jamuni McNeace ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 13:48 Güncelleme:
        TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Jamuni McNeace'i kadrosuna kattı

        TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, son olarak Fransa'da Cholet Basket forması giyen ABD'li Jamuni McNeace ile anlaşma sağladı.

        Yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında, 2022-2023 sezonunda Semt77 Yalova Belediyespor'da da forma giyen McNeace ile sözleşme imzaladı.

        McNeace, 2025-2026 sezonunda Fransa Elite ProA Ligi'nde, 31 maçta 10,6 sayı, 5 ribaunt; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11,1 sayı ve 4,4 ribaunt maç başı ortalama sergiledi.

        Yeni sezonda mavi-yeşil formayı giyecek, 1996 doğumlu ve 2,08 cm boyundaki basketbolcu, pivot pozisyonunda görev yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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