TÜGVA Bursa İl Temsilciliği TÜGVA Yaz Okulları Finali'ne katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TÜGVA'nın yaz boyunca Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdiği yaz okulu faaliyetlerinin final programına 230 araç ve 8 bin 350 öğrenci ve veliyle katıldı.



TÜGVA Bursa İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen programa Bursa'dan katılan 90 öğrenci, başarı sertifikalarını aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Alican Göç, Bursa teşkilatı olarak gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi adına büyük bir gayret ortaya koyduklarını kaydetti.



TÜGVA Bursa İl Temsilciliği olarak yaz okullarına gösterilen yoğun ilgiyi İstanbul'da güçlü bir katılımla taçlandırdıklarını ifade eden Göç, şunları belirtti:



"230 araç ve 8 bin 350 öğrenci ve velimizle programa iştirak ederek Türkiye'de en yüksek katılımı sağlayan il olmanın gururunu yaşadık. En büyük mutluluğumuz ise 90 öğrencimizin sertifikalarını Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alması oldu. Cumhurbaşkanımızın Bursa'mıza ve gençlerimize göstermiş olduğu özel ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu ilgi, gençliğimiz adına yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunun da önemli bir göstergesidir."



Göç, yaz okullarının yalnızca yaz dönemini değerlendiren bir faaliyet olmadığını, gençlerin akademik, sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunan önemli bir eğitim programı olduğunu ifade etti.



Programa katkı sunan başta TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci olmak üzere genel merkez yöneticilerine, Bursa teşkilatının tüm kademelerine, gönüllülere, eğitmenlere ve öğrenci velilerine teşekkür eden Göç, gençlere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti.

