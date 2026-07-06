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        "Uluslararası Chveneburebi Festivali" Bursa'da gerçekleştirildi

        Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonu ve Acara Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının ortak projesi kapsamında "Uluslararası Chveneburebi Festivali" Bursa'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 02:29 Güncelleme:
        "Uluslararası Chveneburebi Festivali" Bursa'da gerçekleştirildi

        Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonu ve Acara Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının ortak projesi kapsamında "Uluslararası Chveneburebi Festivali" Bursa'da gerçekleştirildi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen festival, protokol konuşmaları ve plaket sunumuyla başladı.

        Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan dans grupları özel olarak hazırladıkları gösterileri sergiledi.

        Sahnede yöresel kıyafetleriyle koreografi yapan dansçılar, sahneledikleri performansla seyircilerin beğenisini kazandı.

        Gösterinin sonunda sanatseverleri selamlayan dans grupları uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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