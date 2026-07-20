Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait bazı okulları kapatma kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait okulları kapatma kararını kınadı.



Türkiye Cumhuriyeti 65. Hükümet Başbakan Yardımcısı, Batı Trakya kökenli siyasetçi Hakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Batı Trakya'da 8 Türk azınlık ilkokulunun "öğrenci sayısının yetersiz olduğu" gerekçesiyle kapatılması kararına ve İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulunda bazı öğrencilerin kayıtlarının çeşitli gerekçelerle iptal edilmek istenmesine tepki gösterdi.



Çavuşoğlu, söz konusu kararların Batı Trakya Türk Azınlığı'nın eğitim alanında yıllardır karşı karşıya kaldığı hak ihlallerinin yeni bir halkası olduğunu belirterek, bu uygulamaların uluslararası hukuka ve Yunanistan'ın taraf olduğu anlaşmalara aykırı olduğunu kaydetti.



Eğitim hayatının bir bölümünü Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarında geçirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Kapatılan okullar arasında eğitim aldığım okulun da bulunması beni derinden üzdü. Ben de Batı Trakya Türk Azınlığı'nın bir mensubu olarak o sıralarda eğitim gördüm. Türk azınlık okullarının kapatılmış olması yalnızca binaların kapısına kilit vurulması anlamına gelmemektedir. Bu kararlar, Batı Trakya Türk toplumunun diline, kültürüne, kimliğine ve geleceğine yönelik ciddi bir müdahaledir. Azınlık eğitimi Lozan Barış Antlaşması'yla güvence altına alınmış temel haklardan biridir."



Çavuşoğlu, Yunanistan'ın uzun yıllardır Batı Trakya Türk Azınlığı'na yönelik eğitim politikalarının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere ikili anlaşmalar ve Avrupa insan hakları normlarıyla bağdaşmadığını vurgulayarak, "Batı Trakya Türk Azınlığı'na reva görülen bu eğitim politikalarını kabul etmek mümkün değildir. Öğrenci sayısı gerekçe gösterilerek Türk azınlığın eğitim kurumlarının sistematik biçimde azaltılması, eğitim hakkının zayıflatılması ve azınlığın kurumsal yapısının aşındırılması sonucunu doğurmaktadır. Bu yaklaşım, çağdaş demokrasi anlayışıyla da bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.



- "Temel insan hakları ilkelerine aykırıdır"



Yunanistan'ın uluslararası yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Lozan Barış Antlaşması, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın eğitim, din ve kültürel haklarını açık şekilde güvence altına almaktadır. Yunanistan'ın taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirmesi, azınlığın eğitim kurumlarını koruması ve güçlendirmesi beklenirken, tam tersine yeni kısıtlamalar getirilmesi kabul edilemez. İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu'na kayıt yaptıran bazı öğrencilerin kayıtlarının çeşitli idari gerekçelerle iptal edilmek istenmesi de kabul edilemez. Çocukların eğitim hakkı hiçbir şekilde bürokratik uygulamalara kurban edilmemelidir. Bir çocuğun kendi ana dilinde eğitim alma hakkı, evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Velilerin özgür iradeleriyle tercih ettikleri azınlık okullarına çocuklarını kaydettirmelerinin engellenmeye çalışılması, eğitim özgürlüğüyle bağdaşmadığı gibi temel insan hakları ilkelerine de aykırıdır."



Yunanistan'ın kendisini demokrasinin ve Avrupa değerlerinin beşiği olarak tanımladığını belirten Çavuşoğlu, "Bu tür uygulamalar uluslararası kamuoyu nezdinde ciddi soru işaretleri oluşturmaktadır. Demokrasinin en önemli göstergelerinden biri, farklı kimlik ve kültürlere eşit haklar tanıyabilmektir. Batı Trakya Türk Azınlığı'na yönelik eğitim alanındaki bu uygulamalar, Avrupa Birliği'nin savunduğu çoğulculuk, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle örtüşmemektedir. Bu nedenle Yunanistan'ın bu yanlış politikalardan bir an önce vazgeçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın asırlardır bu coğrafyanın ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret ederek, "Türk kimliğinin, dilinin ve kültürünün çeşitli idari uygulamalarla ortadan kaldırılması mümkün değildir. Azınlığın meşru haklarını kullanma iradesi her zaman var olacaktır. Eğitim kurumlarının yaşatılması ise bu hakların en önemli güvencelerinden biridir." dedi.



Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "Batı Trakya Türk Azınlığı'nın eğitim başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin korunması konusunda daha duyarlı olunması gerekir. Yunanistan'ın uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine uygun hareket etmesi hem bölgesel istikrar hem de insan haklarına saygının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

