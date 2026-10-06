Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de böbrek hastası Nurdoğan Alyaz, eşinin organ bağışıyla sağlığına kavuştu

        Çanakkale'de böbrek hastası Nurdoğan Alyaz, eşinin organ bağışıyla sağlığına kavuştu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 10 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden ve diyaliz tedavisine başlayan Nurdoğan Alyaz, karısının böbreğini bağışlamasıyla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Çanakkale'de böbrek hastası Nurdoğan Alyaz, eşinin organ bağışıyla sağlığına kavuştu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 10 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden ve diyaliz tedavisine başlayan Nurdoğan Alyaz, karısının böbreğini bağışlamasıyla sağlığına kavuştu.

        Hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konulan Nurdoğan Alyaz'ın hastalığı zamanla ilerledi. İlaç tedavisine rağmen böbrek yetmezliği son evreye ulaşan Alyaz, diyaliz tedavisine başladı ve çalışamaz duruma geldi.

        Eşinin diyalize bağlı yaşamını sürdürmesini istemeyen Songül Alyaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezine başvurarak böbreğini bağışlamak istedi.

        Yapılan tetkiklerde nakil için uygun olduğu belirlenen Songül Alyaz'ın böbreği, Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt'un gerçekleştirdiği operasyonla eşine nakledildi.

        REKLAM

        Kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın ardından Songül Alyaz kısa sürede ayağa kalkarak eşine refakat etmeye başladı. Nakilden 8 gün sonra Nurdoğan Alyaz'ın böbrek değerleri normale döndü.

        - "Eşimin diyalize bağlı yaşamasını istemedim"

        Prof. Dr. Cabir Alan, gazetecilere, hastanın 10 yıl önce hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı aldığını ve bir süre ilaç tedavisiyle takip edildiğini söyledi.

        Hastalığın ilerlemesiyle diyaliz tedavisine başlandığını belirten Alan, "Songül Hanım, eşinin diyaliz makinesine bağlı hayatını devam ettirmesini istemediğinden hiç düşünmeden donör olmayı kabul etti. Biz de laparoskopik yöntemle Songül Hanım'ın sol böbreğini alarak Nurdoğan Bey'e naklettik. Ameliyatının ardından 8'inci günde böbrek değerleri tamamen normale döndü." dedi.

        REKLAM

        Alan, hipertansiyon ve diyabetin böbrek yetmezliğinin önemli nedenleri arasında bulunduğunu belirterek, organ bağışının önemine dikkati çekti.

        Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt da böbreğin kapalı yöntemle alınmasının ardından vericinin kısa sürede günlük yaşamına dönebildiğini ifade etti.

        Canlı vericili böbrek nakillerinde başarılı sonuçlar alındığını belirten Kurt, kadavradan organ bağışının artırılması gerektiğini söyledi.

        - "Herkesin bağışçı olmasını öneriyorum"

        Songül Alyaz ise eşinin diyalize girmeye başlamasının ardından böbreğini bağışlamaya karar verdiğini söyledi.

        Ameliyatın kapalı yöntemle gerçekleştirilmesi sayesinde kısa sürede ayağa kalktığını anlatan Alyaz, "Çok kolay bir şey. Herkesin bağışçı olmasını öneriyorum. Değerlerinin yükselmesi beni çok mutlu ediyor. O duygu başka bir şey." diye konuştu.

        REKLAM

        Nurdoğan Alyaz da 10 yıldır hastalığı nedeniyle çalışamadığını belirterek, eşinin böbreğini bağışlamasının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

        Diyalize başladığında durumunu kabullendiğini anlatan Alyaz, "Ben diyalize girerim, nasıl olsa ömrüm bitti dedim. Ama eşim bunu kabul etmedi. 'Ne olursa olsun vereceğim.' dedi ve böbreğini verdi. Şimdi çok sağlıklıyım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Vahap Seçer tutuklandı
        Vahap Seçer tutuklandı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        Tek kişilik mücadele
        Tek kişilik mücadele

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de "COP31 Türkiye Gönüllülük Programı" üniversitelilere anlatıldı
        Çanakkale'de "COP31 Türkiye Gönüllülük Programı" üniversitelilere anlatıldı
        Bisiklet tutkunları Çanakkale'nin iki yakasında pedal çevirdi
        Bisiklet tutkunları Çanakkale'nin iki yakasında pedal çevirdi
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı, Çanakkale'de partililerle buluşt...
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı, Çanakkale'de partililerle buluşt...
        Çanakkale'de üniversite kampüsünde yaşanan toprak kaymasında 2 işçi yaralan...
        Çanakkale'de üniversite kampüsünde yaşanan toprak kaymasında 2 işçi yaralan...
        Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yarın yapılamayacak
        Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yarın yapılamayacak
        Eceabat'ta düzenlenen "Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği" sona e...
        Eceabat'ta düzenlenen "Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği" sona e...