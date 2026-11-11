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        Çanakkale'de eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:58 Güncelleme:
        Çanakkale'de eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

        Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam eski eşi A.S'yi bıçakla yaraladıktan sonra polis ekiplerince yakalanan F.U'nun (60) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye çıkarılan F.U. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        A.S. ile Bayramiç ilçesindeki lokantasında tartışan F.U, eski eşini bıçakla ağır yaralamıştı. Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, sonra da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Olayın ardından kaçan şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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