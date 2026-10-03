Çanakkale'de üniversite kampüsünde yaşanan toprak kaymasında 2 işçi yaralandı

Ekipler yapılan kurtarma çalışmasıyla İran uyruklu Soheyl Alizade (33) ile Kioumars Alizade'yi (59) bulundukları yerden çıkardı.

AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve ÇOMÜ Genel Sekreteri Oğuz Ünal da ekiplerden çalışma hakkında bilgi aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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