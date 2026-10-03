Çanakkale'de üniversite kampüsünde yaşanan toprak kaymasında 2 işçi yaralandı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü'nde altyapı çalışmaları sırasında yaşanan toprak kaymasında yaralanan 2 işçi tedavi altına alındı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü'nde altyapı çalışmaları sırasında yaşanan toprak kaymasında yaralanan 2 işçi tedavi altına alındı.
ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü'nde bulunan KYK Yurdu yakınında altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve ÇOMÜ Genel Sekreteri Oğuz Ünal da ekiplerden çalışma hakkında bilgi aldı.
Ekipler yapılan kurtarma çalışmasıyla İran uyruklu Soheyl Alizade (33) ile Kioumars Alizade'yi (59) bulundukları yerden çıkardı.
Yaralı 2 işçi olay yerindeki ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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