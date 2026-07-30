Yenice'de Kur'an kursu öğrencileri Gazze için pedal çevirdi
Yenice İlçe Müftülüğü Yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilere, milli manevi ve insani değerleri kazandırmak ve mazlum coğrafyalardaki çocukların durumuna dikkat çekmek amacıyla 'Savaşlar olmasın çocuklar ölmesin' mottosu ile 2. Gazze farkındalık bisiklet turu düzenlendi.
Yenice İlçe Müftülüğü Yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilere, milli manevi ve insani değerleri kazandırmak ve mazlum coğrafyalardaki çocukların durumuna dikkat çekmek amacıyla 'Savaşlar olmasın çocuklar ölmesin' mottosu ile 2. Gazze farkındalık bisiklet turu düzenlendi.
Etkinliğe, Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Mehmet İzci, Çanakkale İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Biga Müftüsü Kemal Karadeniz, Çan Müftüsü Ergün Çelik ve kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar bisiklet turuna katıldı.
Yenice Müftüsü Baki Gümüş, katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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