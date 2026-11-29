Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak'taki 2 katlı evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı kontrolde, yalnız yaşadığı öğrenilen Faruk Dönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Dönmez'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evdeki sobanın devrilmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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