Çankırı'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Çankırı'da bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü.
Çankırı'da bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü.
Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak'taki iki katlı evde, iddiaya göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin incelemesinde, evde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Faruk Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Dönmez'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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