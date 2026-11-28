İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak'taki iki katlı evde, iddiaya göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

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