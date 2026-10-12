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        Çankırı'da "Ateşin Ahşaba, Boyanın Tuvale Dokunuşu" sergisi açıldı

        Çankırı'da sanatçı Şükrü Özgür'ün "Ateşin Ahşaba, Boyanın Tuvale Dokunuşu" adlı ilk kişisel sergisi düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Çankırı'da "Ateşin Ahşaba, Boyanın Tuvale Dokunuşu" sergisi açıldı

        Çankırı'da sanatçı Şükrü Özgür'ün "Ateşin Ahşaba, Boyanın Tuvale Dokunuşu" adlı ilk kişisel sergisi düzenlenen törenle açıldı.

        Çankırı Müzesi'nde düzenlenen açılış töreninde, sanatçı Şükrü Özgür tarafından sergi hakkında bilgi verildi.

        Vali Hüseyin Çakırtaş, Çankırı Belediye Başkan Vekili Abdullah Aslan, Ilgaz Kaymakamı Ahmet Karatepe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı ve Çankırı Müze Müdürü Demet Göçer Yıldız'ın katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

        Ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek eserleri inceledi.

        Şükrü Özgür, burada yaptığı açıklamada, 2022 yılında emekli olduktan sonra sanatsal çalışmalara hobi olarak başladığını söyledi.

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        Lise yıllarından itibaren resme ilgisi olduğunu belirten Özgür, "Emekli olduktan sonra zamanımı nasıl değerlendirebileceğimi ve benden sonrakilere nasıl örnek olabileceğimi düşündüm. Kahvehanelerde boş vakit geçiren gençlerimize ve vatandaşlarımıza örnek olmak istedim. Çocuklarım da doğum günümde bana şövale ve boyalar hediye ederek resim yapmam için teşvik etti. Böylece yaklaşık 40 yıl aradan sonra yeniden resim yapmaya başladım." dedi.

        İlk olarak akrilik boya çalışmaları yaptığını anlatan Özgür, "Önce akrilik boyayla 5-6 çalışma yaptım. Başarabileceğimi görünce kendime güvenim arttı ve yağlı boya çalışmalarına başladım. Daha sonra Sincan'daki Kültür Park'ta açılan yağlı boya kursuna katıldım. Çalışmalarımı sürdürürken ahşap yakma sanatını da deneyebileceğimi düşündüm ve bu alanda da eserler üretmeye başladım." diye konuştu.

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        İlk kişisel sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özgür, şunları kaydetti:

        "Sergide tamamı kendi çalışmalarımdan oluşan 21 eser bulunuyor. İlk kez sergi açıyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Muharrem Ovacıklı ile Müze Müdürümüz Demet Göçer Yıldız'a teşekkür ediyorum. Eserlerimizi halkımızın beğenisine sunduk. Gençlerimize ve emekli olan Çankırılı hemşehrilerime bir nebze de olsa örnek olabildiysem ne mutlu bana."

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