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        Çankırı'da çerezlik ayçiçeği hasadı başladı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde 150 hektar alanda yetiştirilen çerezlik ayçiçeğinin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Çankırı'da çerezlik ayçiçeği hasadı başladı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde 150 hektar alanda yetiştirilen çerezlik ayçiçeğinin hasadına başlandı.

        İlçeye bağlı Gökçeören köyünde ayçiçeği yetiştiren Emin Karakoç, 150 hektar alanda yetiştirdiği 361 çeşidi çerezlik ayçiçeğinin hasadını sürdürdüğünü söyledi.

        Bu sezon yaklaşık 80 ton ürün elde etmeyi beklediğini belirten Karakoç, hasatın bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

        Çerezlik ayçiçeği üreticilerinin en önemli sorunlarından birinin pazarlama olduğunu dile getiren Karakoç, Çankırı'nın yanı sıra Konya, Sivas, Erzurum ve Ağrı gibi illerde de çerezlik ayçiçeği yetiştirildiğini anlattı.

        Üreticilerin ürünlerini değerinde satabilmek için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Karakoç, çerezlik ayçiçeğinin alım ve fiyatlandırma sürecinin yağlık ayçiçeğinden farklı olduğunu kaydetti.

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        Yağlık ayçiçeğinde alım fiyatının yağ oranına göre yapılan analizlerle belirlendiğini aktaran Karakoç, çerezlik ayçiçeğinde ise tanenin iriliği, tane sayısı ve iç dolgunluğu gibi özelliklerin dikkate alındığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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