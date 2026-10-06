Çankırı'da hayata geçirilen projeyle öğrenciler yüzme ve kayakla buluşacak

Çankırı'da öğrencilerin fiziksel gelişimlerini desteklemek ve farklı spor branşlarıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla ilkokul öğrencilerine yüzme, lise öğrencilerine ise kayak eğitimi verilecek.

Çankırı Valiliği himayesinde, kentteki kurum ve kuruluşların iş birliğiyle yürütülen "Çankırı Proje Ağı" kapsamında hazırlanan iki proje için iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle yürütülecek projelerin protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak tarafından imzalandı.

Vali Hüseyin Çakırtaş'ın onayıyla yürürlüğe giren projeler kapsamında, pilot olarak belirlenen ilkokullardaki birinci sınıf öğrencilerine "Yüzme Akademisi" bünyesinde eğitim verilecek.

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Pilot liselerde öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri ise "Ilgaz Kış Sporları ve Eğitimi Akademisi" kapsamında kayak eğitimi alacak.

Eğitim ve sporu bir araya getiren projelerle öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerinin de desteklenmesi hedefleniyor.

"Fikir Üret, Değer Kat" mottosuyla yürütülen "Çankırı Proje Ağı" kapsamında farklı kurumlar tarafından hazırlanan projelerin de ilerleyen süreçte uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.