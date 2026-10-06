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        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde 2026 yılı çeltik hasadı başladı

        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde 2026 yılı çeltik hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde 2026 yılı çeltik hasadı başladı

        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde 2026 yılı çeltik hasadı başladı.

        Kızılırmak Kaymakamı Hüseyin Akçay ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Yırtıcı, çeltik hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

        Akçay, çeltik üretimi ve sezonun genel durumu hakkında bilgi aldı.

        Akçay, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasının önemine işaret ederek, çiftçilere bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diledi.

        Hasat programının ardından Aşağı Alegöz köyünde çeltiklerini kurutan çiftçileri ziyaret eden Akçay, ürünlerin kurutulması ve hasat sonrası süreç hakkında bilgi aldı, üreticilerin talep ve görüşlerini dinledi.

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        İlçede bu yıl çeltik üretiminde dekarda yaklaşık 700 ila 900 kilogram verim elde edilmesinin beklendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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