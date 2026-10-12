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        HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, ÇAKÜ'lü öğrencilerle buluştu

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 19:03 Güncelleme:
        HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, ÇAKÜ'lü öğrencilerle buluştu

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

        ÇAKÜ İdeal Hukuk Topluluğu tarafından hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hukuk, Meslek ve Tecrübe" adlı seminerin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş, hukuk eğitiminin yalnızca mesleki bilgi kazandırmakla sınırlı olmadığını söyledi.

        Hukukun toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü olmasının ötesinde adaletin, toplumsal huzurun ve devlete duyulan güvenin temel dayanaklarından biri olduğunu belirten Karataş, hukuk eğitiminin güçlü adalet bilinci ve sorumluluk anlayışıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

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        ÇAKÜ Hukuk Fakültesinin hukuk devleti ilkesini ve hukukun üstünlüğünü benimseyen, insan haklarına saygılı, eleştirel düşünebilen, hukuki sorunlara çözüm üretebilen ve meslek etiğini gözeten hukukçular yetiştirmeyi amaçladığını vurgulayan Karataş, fakültenin akademik gelişimi ve öğrencilerinin elde ettiği başarılarla ilgili bilgi verdi.

        İyi bir hukukçunun yalnızca mevzuata hakim olmasının yeterli olmadığına dikkati çeken Karataş, "İyi bir hukukçu olmak, yalnızca mevzuata hakim olmayı değil insanı anlamayı, hakkı gözetmeyi, vicdan ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi de gerektirir. Hangi mesleği icra ederseniz edin, hukukun üstünlüğünü, adaleti ve insan haklarını daima kendinize rehber edinmenizi arzu ediyoruz." diye konuştu.

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        - Kuloğlu, mesleki deneyimlerini paylaştı

        HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu da kariyer yolculuğundan örnekler vererek hukuk fakültesi öğrencilerine meslek seçimi ve kariyer planlaması konusunda tavsiyelerde bulundu.

        Meslek hayatında kararlı olmanın, hedef belirlemenin ve bu hedefler doğrultusunda azimle çalışmanın önemini vurgulayan Kuloğlu, öğrencilerin kariyer süreçlerinde karar almaktan kaçınmamaları gerektiğini ifade etti.

        Hakimler ve Savcılar Kurulunun yapısı, görev alanları ve işleyişi konusunda da bilgi veren Kuloğlu, hukuk eğitimi alan öğrencilerin yalnızca teorik bilgilerle yetinmemeleri, yargı kurumlarının görev ve sorumluluklarını da yakından tanımalarının mesleki gelişimleri açısından önemli olduğunu dile getirdi.

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        Seminerin son bölümünde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kuloğlu, mesleki deneyimlerini paylaşarak geleceğin hukukçularına tavsiyelerde bulundu.

        Programa Vali Hüseyin Çakırtaş, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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