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        Milli cimnastikçi Fatma Rana Gökçe'nin yeni hedefi dünya şampiyonasında madalya

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da yaşayan 14 yaşındaki milli cimnastikçi Fatma Rana Gökçe, 4-16 Kasım tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Milli cimnastikçi Fatma Rana Gökçe'nin yeni hedefi dünya şampiyonasında madalya

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da yaşayan 14 yaşındaki milli cimnastikçi Fatma Rana Gökçe, 4-16 Kasım tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

        Ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında cimnastiğe başlayan Fatma Rana, Türkiye'de bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda 2 altın madalyanın yanı sıra pek çok gümüş ve bronz madalya kazandı.

        Uluslararası organizasyonlarda ise 2 altın madalyası bulunan Fatma Rana, geçen yıl katıldığı Dünya Şampiyonası'nda bireysel kategoride 14'üncü, bu yıl mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda bireysel kategoride 11'inci, senkronda ise 5'inci sırada yer aldı.

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        Uluslararası müsabakalarda edindiği tecrübelerle çalışmalarını sürdüren milli sporcu, Dünya Şampiyonası'nda 13-14 yaş kadın yıldızlar kategorisinde hem ferdi hem senkronize trampolinde madalya elde etmek istiyor.

        Fatma Rana Gökçe, AA muhabirine spora başlamasında ailesinin ve antrenörünün büyük katkısı olduğunu söyledi.

        Küçükken çok hareketli olduğunu belirten Fatma Rana, "O yüzden beni cimnastiğe göndermişler. Başladığımda tabii ki çok zorlandım. Antrenörüm ve ailem sayesinde alıştım. Arkadaşlarım da bana çok destek oldu." dedi.

        Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını anlatan Fatma Rana, "Amacım finale kalıp madalya almak. Trampolin iki seriden oluşuyor. Birinci seride zorunlu hareketlerimiz var. 10 hareketi tamamlamamız gerekiyor. İkinci seride de genellikle daha zorlu hareketlerimiz oluyor." diye konuştu.

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        Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmekten gurur duyduğunu dile getiren Fatma Rana, "Milli takım formalarını giyerken çok gururlanıyorum. Ülkem adına yarışmak beni çok motive ediyor." ifadesini kullandı.

        - Fatma Rana, yaş grubunda Dünya Şampiyonası'na katılacak 4 kız sporcudan biri

        Trampolin Cimnastik Milli Takım Antrenörü Berat Demir de 8 yıldır Fatma Rana Gökçe ile çalıştığını söyledi.

        Dünya Şampiyonası için son 3 aydır yoğun bir hazırlık programı uyguladıklarına işaret eden Demir, antrenmanlarda teknik, kondisyon ve yarışma serilerine ağırlık verdiklerini vurguladı.

        Rakip ülkelerin sporcularının hareketlerini inceleyerek Fatma Rana'nın antrenman programını şekillendirdiklerine dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

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        "Yılın başında Avrupa Şampiyonası'nda kendimizi test ettik. Daha sonra serilerimizi değiştirerek hareket zorluklarımızı artırdık. Dünya Şampiyonası'nda öncelikli hedefimiz ilk 8 sporcu arasına girmek. Finale kalmamız halinde madalya için mücadele edeceğiz. İlk 8'e girdikten sonra madalya benim için daha kolay. Finale girdikten sonra hangi hareketleri çıkarırsak, hangi hareketleri eklersek ne yapabiliriz, o şekilde madalyayı kovalayacağız."

        Demir, şampiyona öncesi 30 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Bolu'da kampa gireceklerini belirterek, "Fatma Rana, Türkiye'den bu yaş grubunda Dünya Şampiyonası'na katılacak 4 kız sporcudan biri. Kampın ardından 8 Kasım'da Çin'e gideceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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