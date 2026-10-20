Arca Çorum FK, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

ÇORUM FK, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Arca Çorum FK Tesisleri'nde, Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla birlikte Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına geçildi.

Haftanın ilk çalışması salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, dinamik ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcuların yüksek temposu ve mücadelesi dikkat çekti. Isınma bölümünün ardından topa sahip olma ve çabuk pas çalışmaları yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise Göztepe maçına yönelik taktiksel varyasyonlar üzerinde çalıştı. Dar alan oyunlarının da uygulandığı antrenman, teknik heyetin çalışmalarıyla devam etti.

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ARCA Çorum FK, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.