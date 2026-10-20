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        Arca Çorum FK, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

        ÇORUM FK, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 19:19 Güncelleme:
        Arca Çorum FK, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

        ÇORUM FK, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

        Arca Çorum FK Tesisleri'nde, Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla birlikte Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına geçildi.

        Haftanın ilk çalışması salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, dinamik ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcuların yüksek temposu ve mücadelesi dikkat çekti. Isınma bölümünün ardından topa sahip olma ve çabuk pas çalışmaları yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise Göztepe maçına yönelik taktiksel varyasyonlar üzerinde çalıştı. Dar alan oyunlarının da uygulandığı antrenman, teknik heyetin çalışmalarıyla devam etti.

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        ARCA Çorum FK, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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